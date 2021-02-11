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У США понад 100 ексчиновників-республіканців хочуть створити нову партію через Трампа

Четвер, 11 лютого 2021, 09:58

Десятки колишніх чиновників-республіканців, які вважають, що партія не бажає протистояти колишньому президенту Дональду Трампу і його спробам підірвати демократію в США, ведуть переговори про створення нової правоцентристської партії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на інформацію людей, які брали участь в обговореннях.

У попередніх переговорах беруть участь колишні обрані республіканці, колишні чиновники республіканської адміністрації Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джорджа Буша-молодшого і Трампа, колишні посли і стратеги.

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Минулої п'ятниці понад 120 з них провели телеконференцію в Zoom, щоб обговорити створення партії, яка буде працювати на платформі "принципового консерватизму", включаючи прихильність Конституції і верховенства закону - ідеї, які, за словами учасників, були відкинуті Трампом.

Політики мають намір домагатися висунення своїх кандидатів на виборах, а також надавати підтримку будь-яким кандидатам, будь то республіканці, незалежні кандидати або демократи, що розділяють їх цінності.

Серед можливих назв нової політичної сили називаються Integrity Party і Center Right Party.

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Раніше повідомлялося, що десятки посадовців адміністрації Джорджа Буша виходять з Республіканської партії, обурившись тим, що багато однопартійців не дистанціювалися від  Трампа після того, як його вперте невизнання результатів виборів підбурило прихильників до штурму Капітолію. 

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