В США более 100 экс-чиновников-республиканцев хотят создать новую партию из-за Трампа

Десятки бывших чиновников-республиканцев, которые считают, что партия не желает противостоять бывшему президенту Дональду Трампу и его попыткам подорвать демократию в США, ведут переговоры о создании новой правоцентристской партии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию людей, принимавших участие в обсуждениях.

В предварительных переговорах участвуют бывшие избранные республиканцы, экс-чиновники республиканской администрации Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джорджа Буша-младшего и Трампа, бывшие послы и стратеги.

Читайте также Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампа

В минувшую пятницу более 120 из них провели телеконференцию в Zoom, чтобы обсудить создание партии, которая будет работать на платформе "принципиального консерватизма", включая преданность Конституции и верховенство закона - идеи, которые, по словам участников, были отвергнуты Трампом.

Политики намерены добиваться выдвижения своих кандидатов на выборах, а также оказывать поддержку любым кандидатам, будь то республиканцы, независимые кандидаты или демократы, которые разделяют их ценности.

Среди возможных названий новой политической силы - Integrity Party и Center Right Party.

Читайте также Лидеры Сената США согласовали быстрый график импичмента Трампа

Ранее сообщалось, что десятки должностных лиц администрации Джорджа Буша выходят из Республиканской партии, возмутившись тем, что многие однопартийцы не дистанцировались от Трампа после того, как его упорное непризнание результатов выборов подтолкнуло сторонников к штурму Капитолия.