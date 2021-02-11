10 країн ЄС висловили розчарування візитом Борреля до Москви – ЗМІ

Щонайменше 10 країн ЄС висловили розчарування візитом шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Чиновники Служби зовнішньої дії ЄС у середу описали візит Борреля як підтвердження відступу Росії від ЄС.

Дипломат, який був присутній при обговоренні візиту Борреля, розповів, що щонайменше 10 країн висловили загальне розчарування результатом візиту, який раніше деякі депутати Європарламенту назвали "принизливим".

Видання також згадує виступ бельгійської євродепутатки Ассіти Канко, яка звернулася до Борреля іспанською, запитуючи, чи не бракує ЄС після його візиту певної частини чоловічої анатомії.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що не вважає хибним рішенням свій візит до Москви, тому що це було нагодою віч-на-віч обговорити з Росією питання, які викликають найбільшу стурбованість.

Боррель також заявив, що готовий запропонувати нові санкції проти РФ після візиту до Москви.

Детальніше про те, як пройшов візит шефа дипломатії ЄС, читайте у статті: Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС.