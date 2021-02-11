10 стран ЕС выразили разочарование визитом Борреля в Москву – СМИ

По меньшей мере 10 стран ЕС выразили разочарование визитом шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Чиновники Службы внешнего действия ЕС в среду описали визит Борреля как подтверждение отхода России от ЕС.

Дипломат, присутствовавший при обсуждении визита Борреля, рассказал, что по меньшей мере 10 стран выразили общее разочарование результатами визита, который ранее некоторые депутаты Европарламента назвали "унизительным".

Издание также упоминает выступление бельгийской евродепутатки Асситы Канко, которая обратилась к Боррелю на испанском, спрашивая: возможно, после его визита Евросоюзу стало не хватать определенной части мужской анатомии.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что не считает ошибочным решением свой визит в Москву, потому что это был случай с глазу на глаз обсудить с Россией вопросы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность.

Боррель также заявил, что готов предложить новые санкции против РФ после визита в Москву.

Подробнее о том, как прошел визит шефа дипломатии ЕС, читайте в статье: Унижение вместо примирения: как визит Борреля в Россию стал историей позора ЕС