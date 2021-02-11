У Молдові скандал через затримання групи журналістів російськими військовими

У Молдові групу журналістів телеканалу TV8, які на підконтрольній Кишиневу території знімали дорогу на міст через Дністер, затримали озброєні російські військові, конфлікт спричинив скандал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

9 лютого журналісти телеканалу TV8 Віоріка Тетару і Андрій Каптаренко знімали черговий випуск програми Dincolo de Nistru ("Річка без кордонів") про жителів двох берегів Дністра.

Незабаром журналістів зупинили співробітники миротворчого поста, який розташовується по шляху. До складу миротворчих сил входять військові Молдови, Росії та придністровського регіону.

"Біля села Гура Бикулуй журналістів зупинили представники так званих спільних миротворчих сил, на формі яких були знаки розрізнення РФ. Вони були не тільки озброєні, але і розстелили ланцюга з шипами перед машиною, в якій знаходилися журналісти ", - заявили на телеканалі TV8.

Як розповіла NM Тетару, миротворці заборонили кореспондентам знімати саме миротворчий пост, пояснюючи це тим, що це заборонено без відповідної акредитації. Вони зажадали видалити зняті відео, на які імовірно потрапив пост. В результаті журналісти кілька годин провели в авто, заблокованому військовими.

Конфлікт за участю журналістів TV8 викликав скандал. У той же день Асоціація незалежної преси і ще шість медіа-об'єднань випустили спільну заяву, в якій засудили "нелегальні дії миротворців". Вони назвали подію порушенням прав і свобод людини і послалися на ст. 25 Конституції Молдови, згідно з якою обшуки і затримання можливі тільки у випадках, передбачених законом.

Асоціації журналістів почали вимагати, щоб Об’єднана контрольна комісія (ОКК) і віцепрем'єрка з реінтеграції Ольга Чеботарь провели засідання ОКК в зв'язку з інцидентом, почали розслідування "незаконних дій військовослужбовців миротворчої місії" і публічно представили його результати.

Неурядова організація Promo-Lex, до якої звернулися самі журналісти TV8, теж засудила "незаконне затримання журналістів" миротворцями, закликавши владу Молдови розслідувати цей випадок.

Як розповіла глава служби делегації Молдови в ОКК Анжела Лупан, 11 січня відбудеться засідання ОКК, на якому обговорять, в тому числі, інцидент з журналістами TV8. Після цього молдавські представники зможуть детальніше коментувати цей випадок.

Відзначимо, аналогічний інцидент з журналістами TV8 стався 21 липня 2020 року. Тоді журналістку Віоріку Тетару теж звинуватили в зйомці миротворчих постів без дозволу. За словами юриста Павла Козаку, в той раз ОКК визнала, що шкодує про інцидент, і взяла на себе зобов'язання провести тренінги для миротворців.