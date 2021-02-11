В Молдове скандал из-за задержания группы журналистов российскими военными

В Молдове группу журналистов телеканала TV8, которые на подконтрольной Кишиневу территории снимали дорогу на мост через Днестр, задержали вооруженные российские военные, конфликт вызвал скандал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

9 февраля журналисты телеканала TV8 Виорика Тетару и Андрей Каптаренко снимали очередной выпуск программы Dincolo de Nistru ("Река без границ") о жителях двух берегов Днестра.

Вскоре журналистов остановили сотрудники миротворческого поста, который располагается по пути. В состав миротворческих сил входят военные Молдовы, России и приднестровского региона.

"Возле села Гура Быкулуй журналистов остановили представители так называемых совместных миротворческих сил, на форме которых были знаки различия РФ. Они были не только вооружены, но и расстелили цепи с шипами перед машиной, в которой находились журналисты", - заявили на телеканале TV8.

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Как рассказала NM Виорика Тетару, миротворцы запретили корреспондентам снимать именно миротворческий пост, объясняя это тем, что это запрещено без соответствующей аккредитации. Они потребовали удалить снятое видео, на которое предположительно попал пост. В результате журналисты несколько часов провели в авто, заблокированном военными.

Конфликт с участием журналистов TV8 вызвал скандал. В тот же день Ассоциация независимой прессы и еще шесть медиаобъединений выпустили совместное заявление, в котором осудили "нелегальные действия миротворцев". Они назвали произошедшее нарушением прав и свобод человека и сослались на ст. 25 Конституции Молдовы, согласно которой обыски и задержания возможны только в случаях, предусмотренных законом.

Ассоциации журналистов потребовали, чтобы Объединенная контрольная комиссия (ОКК) и вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь провели заседание ОКК в связи с инцидентом, начали расследование "незаконных действий военнослужащих миротворческой миссии" и публично представили его результаты.

Неправительственная организация Promo-Lex, в которую обратились сами журналисты TV8, тоже осудила "незаконное задержание журналистов" миротворцами, призвав власти Молдовы расследовать этот случай.

Как рассказала глава службы делегации Молдовы в ОКК Анжела Лупан, 11 февраля состоится заседание ОКК, на котором обсудят, в том числе, инцидент с журналистами TV8. После этого молдовские представители смогут подробно комментировать этот случай.

Отметим, аналогичный инцидент с журналистами TV8 произошел 21 июля 2020 года. Тогда журналистку Виорику Тетару тоже обвинили в съемке миротворческих постов без разрешения. По словам юриста Павла Козаку, в тот раз ОКК признала, что сожалеет об инциденте, и взяла на себя обязательства провести тренинги для миротворцев.