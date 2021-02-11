Чехія обмежила виїзд з районів, де ситуація з коронавірусом найгірша

Уряд Чехії у зв’язку з епідемічною ситуацією частково заборонив пересування до районів міст Хеб і Соколов у Карловарському краї та Трутнов у Карловоградецькому краї, як і виїзд з них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CTK.

Зараз у цих районах - найшвидші в країні темпи поширення коронавірусу. Людям, які у них проживають, буде заборонено без поважної причини виїздити за межі своїх міст, так само буде обмежено в’їзд.

На додачу в цих районах роблять обов’язковим використання у громадських місцях і транспорті респіраторів FFP2 або принаймні хірургічної маски, але не тканинної. Школам та дитсадкам такі маски мають завезти централізовано, та з якого віку вони будуть обов’язковими - не уточнюється.

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни пояснив рішення тим, що у цих районах показники захворюваності на душу населення у 3-4 рази більші, ніж на решті території країни.

Втім, заборона передбачає низку винятків - для дітей, які їдуть до школи, і тих, хто їх супроводжує, поїздок на роботу, до лікаря, для піклування за рідними. Проте тим, хто має квартиру чи хату в районах з обмеженим в’їздом, але проживає в іншому місці, не дозволять туди приїхати.

Обмеження також не будуть поширюватися на транзитний проїзд, але фурам та приватним авто при цьому не дозволяється зупинятися, крім випадків крайньої необхідності.

Губернатор Карловарського краю зазначив, що не здивований рішенням і вже давно очікував подібного кроку. На його думку, контролювати дотримання правил реально, якщо уряд надасть детальніше роз’яснення, як перевіряти мету поїздки.

Мер Трутнова водночас вважає обмеження надмірним кроком і заявляє, що контролювати мету поїздки фактично неможливо. За його словами, уряду варто було би прискорити вакцинацію у найбільш вражених районах.

Обмеження діятимуть з опівночі п’ятниці 12 лютого до завершення надзвичайної ситуації. Якщо парламент не погодиться на її продовження, це настане вже за декілька днів - 14 лютого. В такому разі зберегти обмеження планують через інший юридичний механізм.