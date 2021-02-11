Чехия ограничила выезд из районов, где ситуация с коронавирусом хуже всего

Правительство Чехии в связи с эпидемической ситуацией частично запретило поездки в районы городов Хеб и Соколов в Карловарском крае и Трутнов в Карловоградецком крае, как и выезд из них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTK.

Сейчас в этих районах - самые быстрые в стране темпы распространения коронавируса. Людям, которые в них проживают, будет запрещено без уважительной причины выезжать за пределы своих городов, также будет ограничен въезд.

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В этих районах вводят обязательное использование в общественных местах и ​​транспорте респираторов FFP2 или по крайней мере хирургической маски, но не тканевой. Школам и детсадам такие маски должны завезти централизованно, но с какого возраста они будут обязательными - не уточняется.

Министр здравоохранения Ян Блатны объяснил решение тем, что в этих районах показатели заболеваемости на душу населения в 3-4 раза выше, чем на остальной территории страны.

Впрочем, запрет предусматривает ряд исключений - для детей, которые едут в школу, и тех, кто их сопровождает, поездок на работу, к врачу, для заботы о родных. Однако тем, у кого в районах с ограниченным въездом есть квартира или дом, но он постоянно проживает в другом месте, не позволят туда приехать.

Ограничения не будут распространяться и на транзитный проезд, но фурам и частным авто при этом не разрешается останавливаться, кроме случаев крайней необходимости.

Губернатор Карловарского края отметил, что не удивлен решением и уже давно ожидал подобного шага. По его мнению, контролировать соблюдение правил реально, если правительство предоставит подробнее разъяснения, как проверять цель поездки.

Мэр Трутнова в то же время считает ограничения чрезмерным шагом и заявляет, что контролировать цель поездки фактически невозможно. По его словам, правительству стоило бы ускорить вакцинацию в наиболее пораженных районах.

Ограничения будут действовать с полуночи пятницы 12 февраля до завершения чрезвычайной ситуации. Если парламент не согласится на ее продолжение, это наступит уже через несколько дней - 14 февраля. В таком случае сохранить ограничения планируют через другой юридический механизм.