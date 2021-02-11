Прем’єрка Естонії відхилила ідею свого попередника про фінансування партій з бюджету

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що на даний час не готова підтримати ідею свого попередника Юрі Ратаса про фінансування політичних партій з державного бюджету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Розмови про прозорість фінансування партій актуалізувалися після корупційного скандалу, що знищив попередній уряд Юрі Ратаса. Топ-посадовця його політсили - Центристської партії, звинуватили у торгівлі впливом в обмін на внески до партійного фонду від найбагатшого бізнесмена країни.

Юрі Ратас після цього запропонував взагалі заборонити пожертви до фондів партій від приватних осіб та запровадити фінансування політсил з держбюджету.

"На мою думку, існуюча система - оптимальна у нинішній ситуації. Я все більше переконуюся, що колишній міністр фінансів Март Хельме не надав попередньому прем’єру детального огляду держбюджету. Стан бюджету не дуже гарний, тому зараз ця пропозиція не на часі", - сказала Кая Каллас.

Вона пояснила, що на тлі викликів, зумовлених епідемією, у країни є дуже багато інших важливих статей витрат, насамперед, охорона здоров’я та освіта.

Прем'єрка також сказала, що чинні правила фінансування партій, на її думку, є дуже чіткими.

На тлі нещодавнього скандалу Кая Каллас обіцяла, що забезпечення прозорості партійних фінансів буде пріоритетним питанням для її уряду та що, можливо, варто розширити повноваження комісії з нагляду за фінансуванням політсил.

"Комісія могла б перевіряти не лише доходи, а й витрати партій. А от ідею обмежити витрати на передвиборчі кампанії я не підтримую, тому що навіть якщо встановити ліміти - знайдуться способи їх обходити", - заявила вона.

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