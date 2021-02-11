Премьер Эстонии отклонила идею предшественника о финансировании партий из бюджета

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в настоящее время не готова поддержать идею своего предшественника Юри Ратаса о финансировании политических партий из государственного бюджета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Разговоры о прозрачности финансирования партий актуализировались после коррупционного скандала, уничтожившего предыдущее правительство Юри Ратаса. Топ-чиновника его политсилы - Центристской партии - обвинили в торговле влиянием в обмен на взносы в партийный фонд от самого богатого бизнесмена страны.

Юри Ратас после этого предложил вообще запретить пожертвования в фонды партий от частных лиц и ввести финансирования политсил из госбюджета.

"По моему мнению, существующая система - оптимальная в нынешней ситуации. Я все больше убеждаюсь, что бывший министр финансов Март Хельме не предоставил предыдущему премьеру детального пересмотра госбюджета. Состояние бюджета не очень хорошее, поэтому сейчас это предложение не актуально", - сказала Кая Каллас.

Она пояснила, что на фоне вызовов, обусловленных эпидемией, у страны есть очень много других важных статей расходов, прежде всего, здравоохранение и образование.

Премьер также сказала, что действующие правила финансирования партий, по ее мнению, очень четкие.

На фоне недавнего скандала Кая Каллас обещала, что обеспечение прозрачности партийных финансов будет приоритетным вопросом для ее правительства и что, возможно, стоит расширить полномочия комиссии по надзору за финансированием политических сил.

"Комиссия могла бы проверять не только доходы, но и расходы партий. А вот идею ограничить расходы на предвыборные кампании я не поддерживаю, потому что даже если установить лимиты - найдутся способы их обходить", - заявила она.

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