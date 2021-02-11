Європарламент продовжив на літо послаблення вимог до квот для авіакомпаній через COVID

Європейський парламент схвалив до літа призупинив дію правила, яке зобов’язувало авіакомпанії використовувати щонайменше 80% зарезервованих слотів на зліт-приземлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄП.

Парламент навесні минулого року тимчасово призупинив дію правила "використовуй або втрачай", щоб звільнити авіакомпанії від зобовязань виконувати порожні рейси ("рейси-привиди") під час пандемії лише для того, щоб вони могли зберегти заплановані місця зльоту і посадки в наступному сезоні.

Це рішення діятиме до кінця березня. Щоб надати більше ясності щодо того, як слоти будуть використовуватися в майбутньому, оскільки останній прогноз Євроконтролю вказує на те, що повітряний рух очікується приблизно на половину рівня минулого року, парламент виклав план щодо повернення до звичайного застосування правила "використовуй або втрачай".

За оновленими правилами авіакомпаніям потрібно використовувати лише 50% своїх запланованих слотів зльоту і посадки на літній сезон 2021 (замість 80% до пандемії), щоб зберегти їх у наступному сезоні.

Крім того, Єврокомісія може також поширити нові правила на інші сезони в майбутньому та відкоригувати мінімальний рівень використання від 30% до 70%. Це дозволить швидко реагувати на зміну рівня повітряного руху під час пандемії.

Рада ЄС тепер повинна затвердити правила, щоб вони могли набути чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.