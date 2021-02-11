Европарламент продлил на лето ослабление требований к квотам для авиакомпаний из-за COVID

Европейский парламент одобрил приостановление до лета действия правила, которое обязывало авиакомпании использовать не менее 80% зарезервированных слотов на взлет-посадку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

Парламент весной прошлого года временно приостановил действие правила "используй или теряй", чтобы освободить авиакомпании от обязательств выполнять пустые рейсы ("рейсы-призраки") во время пандемии только для того, чтобы они могли сохранить запланированные места взлета и посадки в следующем сезоне.

Это решение будет действовать до конца марта. Чтобы дать больше ясности относительно того, как слоты будут использоваться в будущем, поскольку последний прогноз Евроконтроля указывает на то, что воздушное движение ожидается примерно на половину уровня прошлого года, парламент изложил план возвращения к обычному применению правила "используй или теряй".

По обновленным правилам авиакомпаниям нужно использовать только 50% своих запланированных слотов взлета и посадки на летний сезон 2021 (вместо 80% до пандемии), чтобы сохранить их в следующем сезоне.

Кроме того, Еврокомиссия может также распространить новые правила на другие сезоны в будущем и откорректировать минимальный уровень использования от 30% до 70%. Это позволит быстро реагировать на изменение уровня воздушного движения во время пандемии.

Совет ЕС теперь должен утвердить правила, чтобы они могли вступить в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.