Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС начал работу над новыми санкциями против РФ из-за Навального - СМИ

Президент Евросовета посетит Украину 2-3 марта, планируется поездка на Донбасс

В Молдове скандал из-за задержания группы журналистов российскими военными

Европарламент призвал Украину активизировать борьбу с коррупцией и влиянием олигархов






Европарламент продлил на лето ослабление требований к квотам для авиакомпаний из-за COVID

Четверг, 11 февраля 2021, 15:01

Европейский парламент одобрил приостановление до лета действия правила, которое обязывало авиакомпании использовать не менее 80% зарезервированных слотов на взлет-посадку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

Парламент весной прошлого года временно приостановил действие правила "используй или теряй", чтобы освободить авиакомпании от обязательств выполнять пустые рейсы ("рейсы-призраки") во время пандемии только для того, чтобы они могли сохранить запланированные места взлета и посадки в следующем сезоне.

Это решение будет действовать до конца марта. Чтобы дать больше ясности относительно того, как слоты будут использоваться в будущем, поскольку последний прогноз Евроконтроля указывает на то, что воздушное движение ожидается примерно на половину уровня прошлого года, парламент изложил план возвращения к обычному применению правила "используй или теряй".

По обновленным правилам авиакомпаниям нужно использовать только 50% своих запланированных слотов взлета и посадки на летний сезон 2021 (вместо 80% до пандемии), чтобы сохранить их в следующем сезоне.

Кроме того, Еврокомиссия может также распространить новые правила на другие сезоны в будущем и откорректировать минимальный уровень использования от 30% до 70%. Это позволит быстро реагировать на изменение уровня воздушного движения во время пандемии.

Совет ЕС теперь должен утвердить правила, чтобы они могли вступить в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европарламент Авиарейсы Коронавирус
powered by lun.ua