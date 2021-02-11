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84-річного Берлусконі госпіталізували після падіння у його резиденції

Четвер, 11 лютого 2021, 17:23

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі провів ніч у лікарні після травми у результаті падіння в його резиденції в Римі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa, про це розповіли у його партії Forza Italia.

84-річний політик відбувся синцями на боці і в середу пройшов лікування в лікарні Мілана. Його виписали з лікарні у четвер.

Берлусконі був у Римі для обговорення потенційного нового уряду під керівництвом колишнього глави Європейського центрального банку Маріо Драгі.

У Берлусконі останнім часом проблеми зі здоров'ям. У минулому місяці його госпіталізували для перевірки з приводу проблем з серцем. 

Політику встановили штучний клапан серця в червні 2016 року.

Ветеран політики і медіамагнат отримав позитивний результат тесту на COVID-19 на початку вересня і провів майже два тижні в лікарні, де йому діагностували серйозну двосторонню пневмонію.

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Італія Безвіз
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