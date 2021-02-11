84-річного Берлусконі госпіталізували після падіння у його резиденції
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі провів ніч у лікарні після травми у результаті падіння в його резиденції в Римі.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa, про це розповіли у його партії Forza Italia.
84-річний політик відбувся синцями на боці і в середу пройшов лікування в лікарні Мілана. Його виписали з лікарні у четвер.
Берлусконі був у Римі для обговорення потенційного нового уряду під керівництвом колишнього глави Європейського центрального банку Маріо Драгі.
У Берлусконі останнім часом проблеми зі здоров'ям. У минулому місяці його госпіталізували для перевірки з приводу проблем з серцем.
Політику встановили штучний клапан серця в червні 2016 року.
Ветеран політики і медіамагнат отримав позитивний результат тесту на COVID-19 на початку вересня і провів майже два тижні в лікарні, де йому діагностували серйозну двосторонню пневмонію.