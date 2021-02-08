Маріо Драгі отримав підтримку ключових партій для формування нового уряду Італії

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі заручився попередньою підтримкою двох ключових партій у формуванні нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Популістський "Рух 5 зірок" і права партія "Ліга" в суботу висловили підтримку уряду на чолі з Драгі, заявивши, що вони готові відмовитися від суперництва заради блага країни та підвищити потенціал уряду національної єдності на широкій основі.

73-річний Драгі у вихідні завершив перший раунд переговорів з політичними партіями. Ще один раунд очікується на початку цього тижня щодо потенційних членів кабінету міністрів.

Очікується, що він також зустрінеться з профспілками, бізнес-лобі та іншими членами громадянського суспільства.

Раніше Драгі заручився підтримкою Демократичної партії, партії Forza Italia колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі, партії Italia Viva колишнього прем'єра Маттео Ренці і невеликої партії "Вільні та рівні".

Нагадаємо, Джузеппе Конте вимушено подав у відставку, хоч і зумів уникнути оголошення двох вотумів недовіри його уряду в парламенті, але втратив абсолютну більшість у Сенаті після того, як його союзник і колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці вийшов з коаліції.

Ключовою причиною розбіжностей між партнерами стало питання про те, як витрачати надані Євросоюзом кошти на подолання наслідків пандемії.

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