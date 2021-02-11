84-летнего Берлускони был госпитализирован после падения в своей резиденции

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провел ночь в больнице после травмы в результате падения в его резиденции в Риме.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa, об этом рассказали в его партии Forza Italia.

84-летний политик отделался синяками на боку и в среду прошел лечение в больнице Милана. Его выписали из больницы в четверг.

Берлускони был в Риме для обсуждения потенциального нового правительства под руководством бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги.

У Берлускони в последнее время проблемы со здоровьем. В прошлом месяце был госпитализирован для проверки по поводу проблем с сердцем.

Политику установили искусственный клапан сердца в июне 2016 года.

Ветеран политики и медиамагнат получил положительный результат теста на COVID-19 в начале сентября и провел почти две недели в больнице, где у него была диагностирована серьезная двусторонняя пневмония.