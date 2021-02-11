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Угорський єврокомісар визнав, що знову просив Україну щодо угорської меншини

Четвер, 11 лютого 2021, 19:47

Єврокомісар у справах сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї зазначив, що на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем піднімав питання про захист нацменшин.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на спільній пресконференції після завершення Ради асоціації ЄС-Україна.

"На зустрічі я наголосив на необхідності забезпечувати повагу прав національних меншин та розпочати змістовний діалог з представниками меншин. Це стосується і закону про національні меншини, робота над яким триває, і ми очікуємо, що цей закон торкнеться усіх відкритих питань законів про мову та освіту", - сказав Олівер Варгеї.

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Він додав, що після звісток про погрози на адресу представників нацменшин в ЄС очікують, що українська влада ретельно вивчить ці випадки.  

Вочевидь, йдеться про провокації з погрозами на адресу угорців Закарпаття, що сталися у грудні 2020 року (детальніше про це - у статті Російський слід проблем на Закарпатті: хто роздмухує конфлікт між Україною та Угорщиною).

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