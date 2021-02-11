Венгерский еврокомиссар признал, что снова просил Украину о венгерском меньшинстве

Еврокомиссар по делам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи отметил, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем поднимал вопрос о защите нацменьшинств.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на совместной пресс-конференции после завершения Совета ассоциации ЕС-Украина.

"На встрече я подчеркнул необходимость обеспечивать уважение прав национальных меньшинств и начать содержательный диалог с представителями меньшинств. Это касается и закона о национальных меньшинствах, работа над которым продолжается, и мы ожидаем, что этот закон коснется всех открытых вопросов в законах о языке и образовании" - сказал Оливер Варгеи.

Читайте также Кулеба обещает услышать венгров Закарпатья при разработке закона о нацменьшинствах

Он добавил, что после известий об угрозах в адрес представителей нацменьшинств в ЕС ожидают, что украинская власть тщательно изучит эти случаи.

Очевидно, речь идет о провокациях с угрозами в адрес венгров Закарпатья, которые произошли в декабря 2020 года (подробнее об этом - в статье Российский след проблем на Закарпатье: кто раздувает конфликт между Украиной и Венгрией).

Читайте также: Флаги раздора: как Киев создает новый конфликт с Венгрией.