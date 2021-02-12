Черногория дала согласие на ввоз российской вакцины "Спутник V"

Черногорский институт лекарств и изделий медицинского назначения выдал разрешение на импорт в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Действуя в соответствии с решением правительства об условиях предоставления согласия на закупку вакцины" Спутник V ", Институт лекарств и изделий медицинского назначения по просьбе медицинского учреждения" Аптека Черногории "11.02.2021 выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины Sputnik V (Gam-COVID- Vac) ", - говорится в заявлении института.

Согласие было выдано в соответствии со статьей 5 Закона о лекарственных средствах, которая предусматривает, что согласие на ввоз лекарственного средства, не зарегистрированного в Черногории, выдается для медико обоснованных потребностей, то есть в случае эпидемий.

В институте добавили, что согласие выдана в соответствии со статьей 8, согласно которой правительство принимает меры по поставкам лекарств в случаях чрезвычайных ситуаций и других особых ситуаций и прописывает специальную процедуру и условия предоставления разрешения на закупку лекарств.

Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия не наследует пример Венгрии, которая первой из стран ЕС начала использовать российскую вакцину еще до официального одобрения.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.