Демократи в Сенаті США завершили представляти аргументи у справі імпічменту Трампа

Прокурори-демократи, які розглядають справу про те, що Дональд Трамп підбурював своїх прихильників до нападу на Капітолій, попередили Сенат у четвер, що якщо він не зможе засудити колишнього президента, "він може зробити це знову".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перші три дні судового процесу в рамках імпічменту Трампа зосереджувались на його полум’яних словах прихильникам за тижні до нападу 6 січня, коли він заявляв, що його поразка на виборах від демократа Джо Байдена була результатом фальсифікацій і що натовпу потрібно "битися" і "зупинити крадіжку".

Демократи навряд чи отримають обвинувальний вирок і заборонять Трампу ніколи більше займати державні посади, враховуючи, що лише шість республіканців проголосували разом з ними за продовження процесу.

"Якщо він повернеться на посаду, і це повториться, нас не буде звинувачувати ніхто, крім нас самих", - заявив представник команди імпічменту Джеймі Раскін в четвер в Сенаті, завершуючи аргументи обвинувачення.

Його колега Тед Ліу сказав сенаторам, що його турбує те, що станеться, якщо Трамп балотуватиметься в 2024 році і програє.

"Я не боюся, що Дональд Трамп знову балотуватиметься через чотири роки. Я боюся, що він знову балотуватиметься і знову програє, бо він може це зробити ще раз ", - сказав Ліу.

Палата представників США 13 січня вдруге оголосила імпічмент Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.

Дональд Трамп - єдиний в історії президента США, якому двічі оголошували імпічмент, та один з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент. Під час першого процесу імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями про тиск на президента України Сенат виправдав Трампа.

Для засудження потрібна більшість у дві третини в Сенаті, що означає, що принаймні 17 республіканським сенаторам доведеться кинути виклик Трампу, який залишається популярним серед більшості республіканських виборців і виявив зацікавленість у тому, щоб знову балотуватися в президенти в 2024 році.

Десятки колишніх республіканських чиновників, які заявили, що вони розчаровані небажанням своєї партії протистояти Трампу, ведуть переговори про створення власної правоцентристської партії.