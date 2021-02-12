Демократы в Сенате США завершили представлять аргументы по делу импичмента Трампа

Прокуроры-демократы, рассматривающие дело о том, что Дональд Трамп подстрекал своих сторонников к нападению на Капитолий, предупредили Сенат в четверг, что если он не сможет осудить бывшего президента, "он может сделать это снова".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первые три дня судебного процесса в рамках импичмента Трампа были сосредоточены на его пламенных словах сторонникам за недели до нападения 6 января, когда он заявлял, что его поражение на выборах от демократа Джо Байдена было результатом фальсификаций и толпе нужно "биться" и "остановить кражу ".

Демократы вряд ли получат обвинительный приговор и запретят Трампу занимать государственные должности, учитывая, что только шесть республиканцев проголосовали вместе с ними за продолжение процесса.

"Если он вернется на должность, и это повторится, нас не будет обвинять никто, кроме нас самих", - заявил представитель команды импичмента Джейми Раскин в четверг в Сенате, завершая аргументы обвинения.

Его коллега Тед Лиу сказал сенаторам, что его беспокоит то, что произойдет, если Трамп баллотироваться в 2024 году и проигрывает.

"Я не боюсь, что Дональд Трамп вновь баллотироваться через четыре года. Я боюсь, что он снова будет баллотироваться и снова проигрывает, потому что он может это сделать еще раз ", - сказал Лиу.

Палата представителей США 13 января во второй раз объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

Дональд Трамп - единственный в истории президент США, которомудважды объявляли импичмент, и один из трех, кому вообще объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями о давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.

Для осуждения требуется большинство в две трети в Сенате, что означает, что по крайней мере 17 республиканским сенаторам придется бросить вызов Трампу, который остается популярным среди большинства республиканских избирателей и проявил заинтересованность в том, чтобы снова баллотироваться в президенты в 2024 году.

Десятки бывших республиканских чиновников, которые заявили, что они разочарованы нежеланием своей партии противостоять Трампу, ведут переговоры о создании собственной правоцентристской партии.