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У Бельгії британський штам коронавірусу складає третину позитивних тестів

П'ятниця, 12 лютого 2021, 13:08

Британський штам коронавірусу знаходять в кожному третьому позитивному тесті в Бельгії.

Такі дані навів бельгійський кризовий центр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

"У нас триває повільне зростання британського штаму, який спостерігається в декількох сусідніх країнах. Зараз він досягає одного з трьох випадків зараження. Південноафриканський варіант стосується трохи менше 5% позитивних тестів", - сказав представник центру Ів Ван Латем.

За даними експертів, Бельгія все ще знаходиться на плато зараження, хоча цього тижня спостерігалося невелике зниження госпіталізацій і заражень.

"Спостерігається досить обнадійливий спад зараження і госпіталізацій, але все ще існує деякий тиск на лікарні, і він може розвиватися як в сприятливу, так і в несприятливу сторону", - сказав Латем.

Він зазначив, що якщо взяти до уваги дуже холодну погоду, відкриті школи і появу елементів, що сприяють циркуляції вірусу, ситуація досить хороша.

"Щодня фіксується близько 2000 нових випадків зараження, 125 випадків госпіталізації і 40 смертей", - додав Латем.

Нагадаємо, перукарні в Бельгії зможуть відновити роботу з 13 лютого в рамках послаблення обмежень щодо коронавірусу.

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