Прем’єр Угорщини допускає, що всі охочі в країні можуть бути вакциновані до Великодня

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо країна почне використовувати китайську вакцину від коронавірусу, то всі, хто зареєструвався на першу дозу, можуть бути щеплені до Великодня.

Про це він сказав у своєму регулярному інтерв'ю суспільному мовнику Kossuth Radio, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

"Якщо ми також почнемо робити щеплення за допомогою китайського препарату, що станеться вже скоро, ми зможемо щепити всіх, хто вже зареєструвався на щеплення до Великодня. Їх 2,45 мільйона", - сказав Орбан.

Він додав, що наприкінці травня і на початку червня кількість щеплених людей вже може досягати 6,8 млн (з 9,73 млн жителів). Він зазначив, що цей результат був би на 3,5 мільйона кращий, ніж в інших європейських країнах із населенням, порівнянним з Угорщиною.

За словами Орбана, в Угорщині від Covid-19 зараз захищено близько 700 000 людей: 310 000 отримали перші дози та 383 000, які підтвердили, що вилікувались від хвороби.

Він повідомив, що вакцини повинні бути доставлені до кожної клініки сімейних лікарів по всій країні до кінця тижня.

Наразі в Угорщині вакцинують у 7189 пунктах щеплень, сказав прем'єр-міністр.

Орбан також зазначив, що досі невідомо, скільки триває імунітет після вакцинації людини, зазначивши, що країні потрібно бути готовою до того, що людям доведеться робити щеплення кожні 6-8 місяців. Тому Угорщина повинна постійно закуповувати вакцини, сказав він.

Як повідомлялося, Угорщина у п’ятницю почала вакцинувати своїх громадян російської вакциною "Спутник V".