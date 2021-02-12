Премьер Венгрии допускает, что все желающие в стране могут быть вакцинированы к Пасхе

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что если страна начнет использовать китайскую вакцину от коронавируса, то все, кто зарегистрировался на первую дозу, могут быть привиты к Пасхе.

Об этом он сказал в своем регулярном интервью общественной заказчику Kossuth Radio, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

"Если мы также начнем делать прививки с помощью китайского препарата, что произойдет уже скоро, мы сможем прививать всех, кто уже зарегистрировался на прививку к Пасхе. Их 2,45 миллиона", - сказал Орбан.

Он добавил, что в конце мая и в начале июня количество привитых людей уже может достигать 6,8 миллиона (из 9,73 млн жителей). Он отметил, что этот результат был бы на 3,5 миллиона лучше, чем в других европейских странах с населением, сравнимым с Венгрией.

По словам Орбана, в Венгрии от COVID-19 сейчас защищено около 700 000 человек: 310 000 получили первые дозы и 383 000, которые подтвердили, что вылечились от болезни.

Он сообщил, что вакцины должны быть доставлены в каждой клиники семейных врачей по всей стране до конца недели.

Сейчас в Венгрии вакцинируют в 7189 пунктах прививок, сказал премьер-министр.

Орбан также отметил, что до сих пор неизвестно, сколько длится иммунитет после вакцинации человека, отметив, что стране нужно быть готовой к тому, что людям придется делать прививку каждые 6-8 месяцев. Поэтому Венгрия должна постоянно закупать вакцины, сказал он.

Как сообщалось, Венгрия в пятницу начала вакцинировать своих граждан российской вакциной "Спутник V".