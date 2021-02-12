Україна підписала угоду про співпрацю з Європейським бюро протидії шахрайству

Офіс Генерального прокурора України та Європейське бюро протидії шахрайству (OLAF) підписали угоду про адміністративне співробітництво, яка створює правову підставу для спільної роботи у боротьбі з шахрайством та іншою незаконною діяльністю проти фінансових інтересів ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Євроінтеграційний портал.

Угода дозволяє Офісу генпрокурора та OLAF ефективніше обмінюватися інформацією, дотримуючись правил щодо конфіденційності та захисту даних.

"Налагоджуючи співпрацю з такими структурами як Інтерпол, Європол та Європейське бюро протидії шахрайству, ми розширюємо можливості для ефективної роботи правоохоронних органів України та ЄС. Ми відкрили нову сторінку нашої співпраці, поглибивши обмін інформації з OLAF для спільної боротьби з шахрайством із коштами ЄС", — заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Угоди OLAF про адміністративне співробітництво забезпечують практичну основу для співпраці з відповідними органами влади в країнах, що не входять до ЄС, а також з міжнародними організаціями.

OLAF має близько 40 таких угод із партнерами по всьому світу. Місія OLAF полягає у виявленні, розслідуванні та припиненні шахрайства з коштами ЄС.