Украина подписала соглашение о сотрудничестве с Европейским бюро противодействия мошенничеству

Офис генерального прокурора Украины и Европейское бюро противодействия мошенничеству (OLAF) подписали соглашение об административном сотрудничестве, которое создает правовую основу для совместной работы в борьбе с мошенничеством и другой незаконной деятельностью против финансовых интересов ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евроинтеграционный портал.

Соглашение позволяет офису генпрокурора и OLAF эффективнее обмениваться информацией, соблюдая правила конфиденциальности и защиты данных.

"Налаживая сотрудничество с такими структурами, как Интерпол, Европол и Европейское бюро противодействия мошенничеству, мы расширяем возможности для эффективной работы правоохранительных органов Украины и ЕС. Мы открыли новую страницу нашего сотрудничества, углубив обмен информации с OLAF для совместной борьбы с мошенничеством со средствами ЕС", - заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Соглашения OLAF об административном сотрудничестве обеспечивают практическую основу для сотрудничества с соответствующими органами власти в странах, не входящих в ЕС, а также с международными организациями.

OLAF имеет около 40 таких соглашений с партнерами по всему миру. Миссия OLAF заключается в выявлении, расследовании и пресечении случаев мошенничества со средствами ЕС.