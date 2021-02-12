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Нацасамблея Франції ухвалила нові правила для боротьби з ненавистю в інтернеті 

П'ятниця, 12 лютого 2021, 16:09

Національна асамблея Франції -  нижня палата парламенту - ухвалила низку статей і поправок, що регулюють розпалювання ненависті в інтернеті, та ввела суворі покарання в рамках широко обговорюваного законопроєкту про "посилення поваги до принципів республіки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з новими поправками, "розкриття, поширення або передача будь-якими засобами інформації, що стосується приватного, сімейного або професійного життя особи, яка дозволяє встановити особу або її місцеперебування з метою її розкриття або членів її сім'ї з прямим ризиком спричинення шкоди людині або майну", тепер буде каратися позбавленням волі на строк до трьох років та штрафом у розмірі 45 тисяч євро. 

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Це положення було затверджене після вбивства шкільного вчителя Семюеля Паті 16 жовтня, яке стало можливим завдяки розкриттю його імені і місця роботи в соціальних мережах. 

Новий закон також планує запобігати доступу до так званих "дзеркальних" сайтів - тобто веб-сайтів, які відтворюють зміст сайту, раніше визнаним винним у, наприклад, розпалюванні ненависті в інтернеті. 

На початку лютого Національна асамблея схвалила 4-ту статтю проєкту для боротьби з "ісламістським сепаратизмом", яка передбачає покарання за погрози держслужбовцям.

Проєкт про "ісламістський сепаратизм" був анонсований президентом Еммануелем Макроном ще восени 2020 року.

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