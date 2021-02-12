Нацассамблея Франции приняла новые правила для борьбы с ненавистью в интернете

Национальная ассамблея Франции - нижняя палата парламента - приняла ряд статей и поправок, регулирующих проявления ненависти в интернете, и ввела строгие наказания в рамках широко обсуждаемого законопроекта об "усилении уважения к принципам республики".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно новым поправкам, "раскрытие, распространение или передача любыми средствами информации, касающейся частной, семейной или профессиональной жизни лица, что позволяет установить личность или ее местонахождение с целью ее раскрытия или членов его семьи с прямым риском причинения вреда человеку или имуществу", теперь будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере 45 000 евро.

Это положение было утверждено после убийства школьного учителя Сэмюэля Пати 16 октября, которое стало возможным благодаря раскрытию его имени и места работы в социальных сетях.

Новый закон также планирует предотвращать доступ к так называемым "зеркальным" сайтам - то есть веб-сайтам, которые воспроизводят содержание сайта, ранее признанным виновным в, например, разжигании ненависти в интернете.

В начале февраля Национальная ассамблея одобрила 4-ю статью проекта для борьбы с "исламским сепаратизмом", которая предусматривает наказание за угрозы госслужащим.

Проект о "исламистском сепаратизме" был анонсирован президентом Эммануэлем Макроном еще осенью 2020 года.