У Британії чоловіка штрафували на 200 фунтів за далеку поїздку, щоб "погодувати качок"

У Британії чоловік отримав 200 фунтів штрафу за поїздку з порушенням карантинних обмежень, яку він пояснив тим, що хотів погодувати качок на озері.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, повідомлення про це оприлюднила на своїй сторінці місцева поліція району Телфорд, що на північний захід від Бірмінгема.

Чоловік приїхав до району з північних передмість Бірмінгема, що приблизно за 25 миль, і змушений був спілкуватися з поліцією після того, як його автомобіль безнадійно загруз у розмоклому ґрунті.

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"Подорож з Волсолла до Телфорда, щоб "погодувати качок", і застрягла машина - це не обґрунтоване виправдання", - написали поліцейські, додавши, що порушникові випишуть штраф на 200 фунтів стерлінгів.

A trip from Walsall to Telford to "feed the ducks" is one thing, but to get your car stuck as well... 🤦‍♂️ this isn't a... Опубліковано Telford & Wrekin Cops Четвер, 11 лютого 2021 р.

"Будь ласка, дотримуйтеся правил, залишайтеся у районах свого проживання і допоможіть сповільнити поширення вірусу. Разом ми можемо пройти через це випробування", - додали вони.

Згідно з чинними правилами карантину на всій території Англії, виходити з дому дозволяється тільки з важливих причин, а далекі поїздки за межі свого району проживання фактично заборонені.

Подібні випадки порушень з кумедними виправданнями не є рідкістю в Англії та в Ірландії, де теж діють жорсткі обмеження на поїздки.