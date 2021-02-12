Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄІБ виділить 50 млн євро на вакцини і холодильне обладнання для України

Вкрадена картина з Франції вартістю 1,5 млн євро, яку знайшли в Україні, повернулася до музею

Радбез ООН щодо Донбасу: США і Європа звинуватили Росію в блокуванні рішення

Хочеш миру - готуйся до війни: Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС






У Британії чоловіка штрафували на 200 фунтів за далеку поїздку, щоб "погодувати качок"

П'ятниця, 12 лютого 2021, 16:43

У Британії чоловік отримав 200 фунтів штрафу за поїздку з порушенням карантинних обмежень, яку він пояснив тим, що хотів погодувати качок на озері. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, повідомлення про це оприлюднила на своїй сторінці місцева поліція району Телфорд, що на північний захід від Бірмінгема.  

Чоловік приїхав до району з північних передмість Бірмінгема, що приблизно за 25 миль, і змушений був спілкуватися з поліцією після того, як його автомобіль безнадійно загруз у розмоклому ґрунті. 

Читайте також
100 євро штрафу за бургери: трьох ірландців покарали за поїздку з порушенням карантину

"Подорож з Волсолла до Телфорда, щоб "погодувати качок", і застрягла машина - це не обґрунтоване виправдання", - написали поліцейські, додавши, що порушникові випишуть штраф на 200 фунтів стерлінгів. 

A trip from Walsall to Telford to "feed the ducks" is one thing, but to get your car stuck as well... 🤦‍♂️ this isn't a...

Опубліковано Telford & Wrekin Cops Четвер, 11 лютого 2021 р.

"Будь ласка, дотримуйтеся правил, залишайтеся у районах свого проживання і допоможіть сповільнити поширення вірусу. Разом ми можемо пройти через це випробування", - додали вони. 

Згідно з чинними правилами карантину на всій території Англії, виходити з дому дозволяється тільки з важливих причин, а далекі поїздки за межі свого району проживання фактично заборонені. 

Подібні випадки порушень з кумедними виправданнями не є рідкістю в Англії та в Ірландії, де теж діють жорсткі обмеження на поїздки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua