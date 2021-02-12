В Британии мужчину оштрафовали на 200 фунтов за дальнюю поездку, чтобы "покормить уток"

В Британии мужчина получил 200 фунтов штрафа за поездку с нарушением карантина, которую он объяснил тем, что хотел покормить уток на озере.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, сообщение об этом обнародовала на своей странице местная полиция района Телфорд, что к северо-западу от Бирмингема.

Мужчина приехал в район из северных пригородов Бирмингема, что примерно в 25 милях, и вынужден был общаться с полицией после того, как его автомобиль безнадежно увяз в размокшем грунте.

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"Поездка из Уолсолла в Телфорд, чтобы "покормить уток", и застрявшая машина - это необоснованное оправдание", - написали полицейские, добавив, что нарушителю выпишут штраф на 200 фунтов стерлингов.

A trip from Walsall to Telford to "feed the ducks" is one thing, but to get your car stuck as well... 🤦‍♂️ this isn't a... Опубліковано Telford & Wrekin Cops Четвер, 11 лютого 2021 р.

"Пожалуйста, соблюдайте правила, оставайтесь в районах своего проживания и помогите замедлить распространение вируса. Вместе мы можем пройти через это испытание", - добавили они.

Согласно действующим правилам карантина на всей территории Англии, выходить из дома разрешается только по важным причинам, а дальние поездки за пределы своего района проживания фактически запрещены.

Подобные случаи нарушений со смешными оправданиями - не редкость в Англии и в Ирландии, где тоже действуют жесткие ограничения на поездки.