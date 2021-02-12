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Швеція продовжила коронавірусну заборону на алкоголь 

П'ятниця, 12 лютого 2021, 17:52

Швеція продовжила вечірню заборону на продаж алкоголю на тлі зростання випадків коронавірусу,  викликаних більш заразним варіантом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Алкоголь у барах не можна буде продавати після 20:00 до кінця лютого.

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А з 1 березня по 11 квітня продаж алкоголю буде заборонений після 22:00, йдеться в заяві уряду.

Рішення, ухвалене у п'ятницю, було прийнято на тлі зростаючого занепокоєння з приводу третьої хвилі пандемії. Кількість випадків коронавірусу у Швеції швидко скорочувалася приблизно два тижні тому, але з того часу зниження зупинилося, і агентства охорони здоров'я повідомило про все більше поширення  варіанту B117, який вважається більш заразним. 

Варіант вірусу, про виявлення якого вперше повідомила Британія, становив від 9% до 20% всіх випадків у чотирьох регіонах, вивчених Агентством громадської охорони здоров'я Швеції минулого тижня.

Нагадаємо, попри проблеми з поставками вакцини від коронавірусу у всьому ЄС, Швеція не відмовляється від наміру провакцинувати усе доросле населення в країні до кінця червня. 

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