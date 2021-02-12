Швеция продолжила коронавирусный запрет на алкоголь
Швеция продолжила вечерний запрет на продажу алкоголя на фоне роста числа случаев коронавируса, вызванных более заразным вариантом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Алкоголь в барах нельзя будет продавать после 20:00 до конца февраля.
А с 1 марта по 11 апреля продажа алкоголя будет запрещена после 22:00, говорится в заявлении правительства.
Решение, принятое в пятницу, было принято на фоне растущего беспокойства по поводу третьей волны пандемии. Количество случаев коронавируса в Швеции быстро сокращалась примерно две недели назад, но с тех пор снижение остановилось, и агентство здравоохранения сообщило о все большем распространении варианта B117, который считается более заразным.
Вариант вируса, об обнаружении которого впервые сообщила Великобритания, составлял от 9% до 20% всех случаев в четырех регионах, изученных Агентством общественного здравоохранения Швеции на прошлой неделе.
Напомним, несмотря на проблемы с поставками вакцины от коронавируса во всем ЕС, Швеция не отказывается от намерения вакцинировать все взрослое население в стране до конца июня.