Brexit може "коштувати" Британії у чотири рази дорожче, ніж ЄС: прогноз

Британія до кінця 2022 року може недоотримати внаслідок Brexit близько 40 млрд фунтів, що суттєво більше, ніж втрати для економіки країн ЄС.

Про це повідомляє SPIEGEL з посиланням на оприлюднений прогноз Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Згідно з підрахунками, для країн блоку вихід Британії з ЄС зумовить втрату близько 0,5% ВВП, порівняно з тим, якби Сполучене Королівство залишалося у Євросоюзі.

У той же час, Британія до кінця 2022 року може втратити близько 2,25% ВВП, що складає приблизно 40 млрд фунтів.

Розрахунки ґрунтуються на статистичній моделі, де використовувалися дані Організації економічного співробітництва та розвитку.

Збитки могли б бути ще більшими у випадку "жорсткого" Brexit - без нової торгової угоди, перемовини щодо якої тривали майже до останнього моменту.

Як вже повідомлялося, у перший місяць після Brexit експорт з Британії до ЄС обвалився на 68%.

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