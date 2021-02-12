Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄІБ виділить 50 млн євро на вакцини і холодильне обладнання для України

Вкрадена картина з Франції вартістю 1,5 млн євро, яку знайшли в Україні, повернулася до музею

Радбез ООН щодо Донбасу: США і Європа звинуватили Росію в блокуванні рішення

Хочеш миру - готуйся до війни: Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС






Brexit може "коштувати" Британії у чотири рази дорожче, ніж ЄС: прогноз

П'ятниця, 12 лютого 2021, 19:38

Британія до кінця 2022 року може недоотримати внаслідок Brexit близько 40 млрд фунтів, що суттєво більше, ніж втрати для економіки країн ЄС.

Про це повідомляє SPIEGEL з посиланням на оприлюднений прогноз Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Згідно з підрахунками, для країн блоку вихід Британії з ЄС зумовить втрату близько 0,5% ВВП, порівняно з тим, якби Сполучене Королівство залишалося у Євросоюзі.

У той же час, Британія до кінця 2022 року може втратити близько 2,25% ВВП, що складає приблизно 40 млрд фунтів.

Розрахунки ґрунтуються на статистичній моделі, де використовувалися дані Організації економічного співробітництва та розвитку.

Збитки могли б бути ще більшими у випадку "жорсткого" Brexit - без нової торгової угоди, перемовини щодо якої тривали майже до останнього моменту.

Як вже повідомлялося, у перший місяць після Brexit експорт з Британії до ЄС обвалився на 68%.

Читайте також: Життя після Brexit: як відбулось остаточне "розлучення" Британії та ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit
powered by lun.ua