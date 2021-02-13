В Італії чекають офіційного затвердження нового уряду

В Італії очікують офіційного затвердження нового уряду, який очолить колишній керівник Європейського центрального банку Маріо Драгі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

73-річний Драгі погодився очолити новий уряд на зустрічі з президентом Серджо Матареллою увечері 12 лютого, поклавши край понад чотирьом тижнями політичної кризи.

Міністерства мають очолити переважно політики, але серед них є і технократи.

В уряді залишаться декілька важливих міністрів з часів Джузеппе Конте. Так, МЗС Італії і далі очолюватиме Луїджі ді Майо, а міністерство охорони здоров’я - Роберто Сперанца.

Міністром юстиції має стати Марта Картабіа, яка до вересня 2020 року була президентом Конституційного суду. Мінекології перейде під контроль експерта Роберто Чінголані.

Нагадаємо, урядова криза в Італії тривала з середини січня, коли один з партнерів у коаліції вирішив вивести з уряду кількох своїх міністрів.

У підсумку Конте довелося йти у відставку, а перемовини про політичні розклади засвідчили, що для нового уряду з його прем’єрством недостатньо підтримки.

3 лютого президент Серджо Матарелла доручив Маріо Драгі сформувати свій майбутній кабінет.

Тепер для офіційного затвердження уряду він має отримати більшість голосів в обох палатах парламенту.

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