В Италии ожидают официального утверждения нового правительства, которое возглавит бывший руководитель Европейского центрального банка Марио Драги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

73-летний Драги согласился возглавить новое правительство на встрече с президентом Маттарелла вечером 12 февраля, что завершило более чем четыре недели политического кризиса.

Министерства должны возглавить преимущественно политики, но среди будущих министров есть и технократы.

В правительстве останутся несколько ключевых министров со времен Джузеппе Конте. Так, МИД Италии и дальше будет возглавлять Луиджи ди Майо, а министерство здравоохранения - Роберто Сперанца.

Министром юстиции должна стать Марта Картабиа, которая до сентября 2020 была президентом Конституционного суда. Минэкологии перейдет под контроль эксперта Роберто Чинголани.

Напомним, правительственный кризис в Италии продолжался с середины января, когда один из партнеров в коалиции решил вывести из правительства нескольких своих министров.

В итоге Конте пришлось идти в отставку, а переговоры о политических раскладах показали, что для нового правительства с его премьерством недостаточно поддержки.

3 февраля президент Маттарелла поручил Марио Драги сформировать свой будущий кабинет.

Теперь для официального утверждения правительства он должен получить большинство голосов в обеих палатах парламента.

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