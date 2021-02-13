МОЗ помилково вніс до "зеленого" списку низку країн Європи

Міністерство охорони здоров’я України вочевидь помилилося з даними щодо показників захворюваності в деяких країнах Євросоюзу, що використовуються для формування списку країн "червоної" та "зеленої" зони.

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись з даними на сайті Європейського центру з контролю та попередження захворювань, що є офіційним агентством ЄС.

До "червоної зони" МОЗ України включає країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні (зараз це - 134,6).

Як вже повідомлялося, в оновленому списку МОЗ від 12 лютого низка країн ЄС позначені зеленим.

Особливу увагу привертають країни, які донедавна були "червоними", але тепер з мінімальними показниками опинилися у "зеленій" зоні.

До прикладу, для Естонії наводять показник 10,6 на 100 000 населення, Австрії - 0,3, Болгарії - 1,4, Латвії - навіть 0,01.

Це кардинально розходиться з даними, що наводяться Європейським центром контролю та попередження захворювань (оновлення від 11 лютого, дані за тижні 4-5 2021 року).

За цей період для Франції показник захворюваності складає 422.95 на 100 000 населення (в українському списку - 97.7), Австрії - 224.84, Болгарії - 127.39, Естонії - 569.97, Латвії - 577.09.

Різницю між "оптимістичними" даними в українському списку та європейськими цифрами можна наочно побачити на карті-світлофорі. Тут Латвія та Естонія марковані темно-червоними як країни з особливо тривожною ситуацією, поруч з Іспанією та Португалією.

Ісландія, яку МОЗ позначив червоним, на карті ECDC - одна з небагатьох зелених зон: тут показник складає лише 8.40 на 100 000 населення, тоді як українське міністерство наводить цифру 176,4 та віднесло її до "червоного" списку.

Італія, яка у списку МОЗ серед топ-3 країн з найгіршою ситуацією, на карті ECDC не потрапила до "темно червоних". Для неї Центр наводить показник 281.52, тоді як МОЗ України - понад 1000.

Варто зазначити, що при цьому низки країн дані у списку українського МОЗ співпадають з даними ECDC, або відрізняються мінімально. Наприклад, для Іспанії це 843.05/843.1, для Польщі - 196.37 у списку ECDC і 196,4 у списку МОЗ, Румунії - 175.52/175 відповідно.