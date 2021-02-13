Минздрав ошибочно внес в "зеленый" список ряд стран Европы

Министерство здравоохранения Украины очевидно ошиблось с данными показателей заболеваемости в некоторых странах Евросоюза, используемых для формирования списка стран "красной" и "зеленой" зоны.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с данными на сайте Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, который является официальным агентством ЕС.

В "красую зону" Минздрав Украины включает страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (сейчас это - 134,6).

Как уже сообщалось, в обновленном списке от 12 февраля ряд стран ЕС обозначены зеленым.

Особое внимание привлекают страны, которые до недавнего времени были "красными", но теперь с минимальными показателями оказались в "зеленой" зоне.

К примеру, для Эстонии приводят показатель 10,6 на 100 000 населения за последние 14 дней, в Австрии - 0,3, Болгарии - 1,4, Латвии - даже 0,01.

Это кардинально расходится с данными, которые приводятся Европейским центром контроля и предупреждения заболеваний (обновление от 11 февраля, данные за недели 4-5 2021 года).

За этот период для Франции показатель заболеваемости составляет 422.95 на 100 000 населения (в украинском списке - 97.7), Австрии - 224.84, Болгарии - 127.39, Эстонии - 569.97, Латвии - 577.09.

Разницу между "оптимистичными" данными в украинском списке и европейскими цифрами можно наглядно увидеть на карте-светофоре. Здесь Латвия и Эстония маркированы темно-красными как страны с особенно тревожной ситуацией, рядом с Испанией и Португалией.

Исландия, которую Минздрав обозначил красным, на карте ECDC - одна из немногих зеленых зон: здесь показатель составляет лишь 8.40 на 100 000 населения, тогда как украинское министерство приводит цифру 176,4 и внесло страну в "красный" список.

Италия, которая в списке Минздрава среди топ-3 стран с самой худшей ситуацией, на карте ECDC не попала в "темно красную" зону. Для нее Центр приводит показатель 281.52, тогда как Минздрав Украины - более 1000.

Стоит отметить, что при этом для ряда стран данные в списке украинского Минздрава совпадают с данными ECDC, или отличаются минимально. Например, для Испании это 843.05/843.1, для Польши - 196.37 в списке ECDC и 196,4 в списке МЗ, Румынии - 175.52/175 соответственно.