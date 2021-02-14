Каталонія обирає парламент за суворих заходів безпеки

Парламентські вибори в неділю проходять в іспанській автономії Каталонія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00 (22:00 за Києвом). У голосуванні зможуть взяти участь близько 5,6 млн осіб. Жителі Каталонії обирають 135 депутатів місцевого парламенту. Вибори на тлі пандемії проходять за суворих гігієнічних заходів безпеки.

Повідомляється, що присутність правоохоронців буде найбільшою з моменту перших виборів в Каталонії у 1980 році. Загалом 14 200 агентів -10 200 національної гвардії та 4000 місцевих поліцейських, мають забезпечити спокійний перебіг голосування.

Головною новинкою буде те, що на кожній виборчій дільниці буде патруль, що складається щонайменше з двох агентів.

Вибори були ініційовані через рішення Верховного суду Іспанії, який у вересні минулого року позбавив тодішнього главу уряду Кіма Торру права обіймати державні посади на 18 місяців після того, як він не підкорився наказу іспанської виборчої комісії.

Уряд Каталонії, очолюваний партіями, які виступають за незалежність, пропонував перенести голосування з 14 лютого на 30 травня, назвавши головною причиною зростання кількості випадків коронавірусної інфекції. Противники рішення стверджували, що зміна дати є порушенням закону.

Суд Каталонії зрештою ухвалив рішення не переносити вибори.

Вибори вважаються лакмусовим папірцем для каталонського сепаратистського руху, оскільки партії, що виступають за незалежність, сподіваються вперше набрати понад 50% голосів.

На даний момент в регіоні керують дві незалежницькі партії, але опитування громадської думки розділилися щодо переможця. Парламент, швидше за все, буде досить роздробленим.