Каталония выбирает парламент при усиленных мерах безопасности

Парламентские выборы в воскресенье проходят в испанской автономии Каталония.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Избирательные участки будут работать до 20:00 (22:00 по Киеву). В голосовании смогут принять участие около 5,5 млн человек.

Жители Каталонии избирают 135 депутатов местного парламента. Выборы на фоне пандемии проходят при строгих гигиенических мерах безопасности.

Сообщается, что присутствие правоохранителей будет крупнейшим с момента первых выборов в Каталонии в 1980 году. В целом 14 200 агентов – 10 200 национальной гвардии и 4000 местных полицейских, должны обеспечить спокойный ход голосования.

Главной новинкой является то, что на каждом избирательном участке будет патруль, состоящий минимум из двух агентов.

Выборы были инициированы из-за решения Верховного суда Испании, который в сентябре прошлого года лишил тогдашнего главу правительства Кима Торру права занимать государственные должности на 18 месяцев после того, как он не подчинился приказу испанской избирательной комиссии.

Правительство Каталонии, возглавляемое партиями, выступающими за независимость, предлагало перенести голосование с 14 февраля на 30 мая, назвав главной причиной рост количества случаев коронавирусной инфекции. Противники решения утверждали, что изменение даты является нарушением закона.

Суд Каталонии в конце концов принял решение не переносить выборы.

Выборы считаются лакмусовой бумажкой для каталонского сепаратистского движения, поскольку партии, выступающие за независимость, надеются впервые набрать более 50% голосов.

На данный момент в регионе руководят две партии, поддерживающие независимость, но опросы общественного мнения разделились относительно победителя. Парламент, скорее всего, будет достаточно раздробленным.