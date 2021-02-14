Меркель: центри вакцинації у Німеччині вийдуть на повну потужність у квітні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти критиків повільного розгортання вакцини ввід COVID-19 в країні, заявивши, що величезні центри вакцинації, створені минулого року, будуть заповнені до квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Меркель визнала, що повільний старт викликав "розчарування", але наполягала на тому, що було вражаюче, що вакцина навіть з'явилася всього через рік після того, як вірус був вперше виявлений.

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"Це величезне досягнення, якого ніхто не міг очікувати. І тоді ми недостатньо чітко вказали, що спочатку не буде достатньо вакцини для всіх", - сказала вона.

Німеччина почала вакцинацію літніх людей у грудні і на даний момент зробила близько 3,8 мільйона щеплень.

Але у величезних центрах щеплень, створених у виставкових залах і на спортивних аренах, було мало пацієнтів, оскільки багато уколів робили людям в будинках для людей похилого віку або лікарнях.

Уряд заявив, що поставки трьох уже затверджених вакцин будуть збільшені в найближчі тижні, і до Великодня всім людям з групи з найвищим пріоритетом буде запропонована вакцинація.

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"Ці центри вийдуть на повну потужність в кінці березня - квітні", - сказала Меркель.

Вона відкинула твердження про те, що Європейський Союз був скупий на замовлення вакцин в минулому році, заявивши, що набагато більш швидке впровадження вакцини в Великобританії і США "не було питанням грошей".

У своєму інтерв'ю ZDF Меркель висловила жаль з приводу того, що в минулому році була занадто обережна в вимозі масок для обличчя на ранній стадії пандемії, а потім не наважилася ввести другу ізоляцію, коли число інфікованих знову зросла після літа.

"Озираючись назад, ми, звичайно, занадто коливалися восени. У той час у мене не було хороших очікувань, але я підтримала рішення відкласти загальний карантин ", - сказала вона.