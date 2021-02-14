Меркель: центры вакцинации в Германии выйдут на полную мощность в апреле

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против критиков медленного развертывания вакцины против COVID-19 в стране, заявив, что огромные центры вакцинации, созданные в прошлом году, будут заполнены к апрелю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Меркель признала, что медленный старт вызвал "разочарование", но настаивала на том, что было удивительно, что вакцина даже появилась всего через год после того, как вирус был впервые обнаружен.

"Это огромное достижение, которого никто не мог ожидать. И тогда мы недостаточно четко указали, что вначале не будет достаточно вакцины для всех", - сказала она.

Германия начала вакцинацию пожилых людей в декабре и на данный момент сделала около 3,8 миллиона прививок.

Но в огромных центрах прививок, созданных в выставочных залах и на спортивных аренах, было мало пациентов, поскольку многие уколы делали людям в домах престарелых или больницах.

Правительство заявило, что поставки трех уже утвержденных вакцин будут увеличены в ближайшие недели, и к Пасхе всем людям из группы с наивысшим приоритетом будет предложена вакцинация.

"Эти центры выйдут на полную мощность в конце марта - апреле", - сказала Меркель.

Она отвергла утверждения о том, что Европейский Союз был скуп на заказ вакцин в прошлом году, заявив, что гораздо более быстрое внедрение вакцины в Великобритании и США "не было вопросом денег".

В своем интервью ZDF Меркель выразила сожаление по поводу того, что в прошлом году была слишком осторожна в требовании масок для лица на ранней стадии пандемии, а затем не решилась ввести вторую изоляцию, когда число инфицированных снова выросло после лета.

"Оглядываясь назад, мы, конечно, слишком колебались осенью. В то время у меня не было хороших ожиданий, но я поддержала решение отложить всеобщий карантин", - сказала она.