У Польщі сталася бійка між грузинами і українцями, є постраждалі

У центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на групу громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

За інформацією слідчих, причиною бійки стало зведення рахунків між чоловіками, можливо, за національною ознакою.

Четверо дорослих іноземців напали на групу трьох інших іноземців із використанням гострих предметів, ймовірно, ножів. Після бійки вони втекли з місця події, залишивши закривавлених поранених чоловіків.

Відомо, що один із поранених чоловіків після інциденту прибіг до сусідньої крамниці та попросив про допомогу. Бійку побачив один із жителів сусіднього будинку і він повідомив про інцидент поліцію та швидку допомогу.

Потім виявилося, що побиті чоловіки – це громадяни України. Натомість зловмисники – громадяни Грузії. Усі вони є жителями Мендзиходзького повіту Великопольського воєводства, працівники місцевих фірм.

Потерпілим із численними ножовими пораненнями надали медичну допомогу, а поліція невдовзі затримала чотирьох зловмисників.

Громадян Грузії арештували та висунули обвинувачення, за які їм загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Постраждалих українців натомість госпіталізували, а одного з них мусили прооперувати.