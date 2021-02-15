В Польше произошла драка между грузинами и украинцами, есть пострадавшие

В центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на группу граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

По информации следователей, причиной драки стало сведение счетов между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Четверо взрослых иностранцев напали на группу трех других иностранцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

Известно, что один из раненых мужчин после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Драку увидел один из жителей соседнего дома и сообщил об инциденте полицию и скорую помощь.

Потом оказалось, что раненые - это граждане Украины. Злоумышленники - граждане Грузии. Все они – жители Мендзиходского уезда Великопольского воеводства, работники местных фирм.

Пострадавшим с многочисленными ножевыми ранениями оказали медицинскую помощь, а полиция вскоре задержала четырех злоумышленников.

Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинение, им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Пострадавших украинцев госпитализировали, а одного из них должны были прооперировать.