Аеропорт Орлі через малу кількість рейсів тимчасово закрив один з терміналів

Один з двох аеропортів Парижу Орлі з 15 лютого тимчасово закрив свій 4-й термінал у зв’язку з низьким пасажиропотоком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Речниця аеропорту у коментарі ЗМІ повідомила, що його закрили з вечора, а рейси звідти переорієнтували на термінали 2-3. За її словами, поки невідомо, коли термінал відновить роботу.

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4-й термінал вже закривали під час жорсткого локдауну у листопаді-грудні, а перший залишається повністю зачиненим вже тривалий час.

Внаслідок обмежень на перетин кордону, зумовлених пандемією коронавірусу, пасажиропотік в аеропортах суттєво знизився.

Зіграла роль і заборона Францією з 31 січня усіх несуттєвих поїздок з-поза меж ЄС.

Хаб аеропорту Шарля де Голля у 2020 році прийняв на майже 71% менше пасажирів, ніж у 2019 році, а аеропорт Орлі - на 66% менше.