Аэропорт Орли из-за малого количества рейсов временно закрыл один из терминалов
Один из двух аэропортов Парижа Орли с 15 февраля временно закрыл свой 4-й терминал в связи с низким пассажиропотоком.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Пресс-секретарь аэропорта в комментарии СМИ сообщила, что его закрыли с вечера, а рейсы оттуда переориентировали на терминалы 2-3. По ее словам, пока неизвестно, когда терминал снова возобновит работу.
4-й терминал уже закрывали во время жесткого локдауну в ноябре-декабре, а первый остается полностью закрытым уже длительное время.
Вследствие ограничений на пересечение границы, обусловленных пандемией коронавируса, пассажиропоток в аэропортах существенно снизился.
Сыграл роль и запрет Францией с 31 января всех несущественных поездок из-за пределов ЕС.
Хаб аэропорта Шарля де Голля в 2020 году принял почти 71% меньше пассажиров, чем в 2019 году, а аэропорт Орли - на 66% меньше.