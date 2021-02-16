Аэропорт Орли из-за малого количества рейсов временно закрыл один из терминалов

Один из двух аэропортов Парижа Орли с 15 февраля временно закрыл свой 4-й терминал в связи с низким пассажиропотоком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Пресс-секретарь аэропорта в комментарии СМИ сообщила, что его закрыли с вечера, а рейсы оттуда переориентировали на терминалы 2-3. По ее словам, пока неизвестно, когда терминал снова возобновит работу.

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4-й терминал уже закрывали во время жесткого локдауну в ноябре-декабре, а первый остается полностью закрытым уже длительное время.

Вследствие ограничений на пересечение границы, обусловленных пандемией коронавируса, пассажиропоток в аэропортах существенно снизился.

Сыграл роль и запрет Францией с 31 января всех несущественных поездок из-за пределов ЕС.

Хаб аэропорта Шарля де Голля в 2020 году принял почти 71% меньше пассажиров, чем в 2019 году, а аэропорт Орли - на 66% меньше.