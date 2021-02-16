Парламент Естонії закликав ЄС посилити санкції проти Росії

Рійгікогу (парламент Естонії) ухвалив заяву на підтримку єдиної зовнішньої політики Євросоюзу і в захист цивільних свобод в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За прийняття заяви проголосували 62 депутати, проти - троє, один депутат утримався.

Зокрема, Рійгікогу наголосив, що інтереси як Естонії, так і інших держав-членів ЄС при вирішенні глобальних ключових питань будуть захищені краще, якщо Європейський Союз при формуванні єдиної зовнішньої політики буде виходити з принципу твердого консенсусу.

"У стосунках з Росією під час обговорення важких запитань особливо важливо зберегти ясність і принциповість; інститути Європейського Союзу повинні зробити серйозні висновки за результатами візиту високого представника ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Борреля в Москву, який не відповідав цим вимогам", - йдеться у заяві.

Парламент Естонії закликав держави-члени ЄС привести політику щодо Росії у відповідність з останніми тенденціями, врахувавши при цьому авторитарний настрій в Росії протягом останніх років і її агресивні зовнішньополітичні переконання.

Також естонські депутати вважають, що при формуванні політики щодо Росії Євросоюз повинен тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, Сполученим Королівством та іншими демократичними західними державами.

"Рійгікогу закликає держави-члени ЄС посилити санкції на міжнародному рівні з метою створення реального впливу на Росію для виконання нею своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться у заяві.

Крім того, парламент Естонії висунув вимогу до РФ звільнити всіх осіб, затриманих на мирних демонстраціях або затриманих за висловлення своєї думки, в тому числі Алексєя Навального та інших політичних в'язнів.

Як повідомлялося, Євросоюз не встигне підготувати санкції проти Росії у зв'язку з арештом Алєксєя Навального до кінця лютого.