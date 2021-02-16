Парламент Эстонии призвал ЕС ужесточить санкции против России

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял заявление в поддержку единой внешней политики Евросоюза и в защиту гражданских свобод в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

За принятие заявления проголосовали 62 депутата, против - трое, один депутат воздержался.

В частности, Рийгикогу подчеркнул, что интересы как Эстонии, так и других государств-членов ЕС при решении глобальных ключевых вопросов будут защищены лучше, если Европейский Союз при формировании единой внешней политики будет исходить из принципа твердого консенсуса.

"В отношениях с Россией при обсуждении трудных вопросов особенно важно сохранить ясность и принципиальность; институты Европейского Союза должны сделать серьезные выводы по результатам визита высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который не отвечал этим требованиям", - говорится в заявлении.

Парламент Эстонии призвал государства-члены ЕС привести политику в отношении России в соответствии с последними тенденциями, учитывая при этом авторитарные настроения в России в последние годы и ее агрессивные внешнеполитические убеждения.

Также эстонские депутаты считают, что при формировании политики в отношении России Европейский Союз должен тесно сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством и другими демократическими западными государствами.

"Рийгикогу призывает государства-члены Европейского Союза усилить санкции на международном уровне с целью создания реального влияния на Россию для выполнения ею своих международных обязательств", - говорится в заявлении.

Кроме того, парламент Эстонии потребовал от РФ освободить всех лиц, задержанных на мирных демонстрациях или задержанных за выражение своего мнения, в том числе Алексея Навального и других политических заключенных.

Как сообщалось, Евросоюз не успеет подготовить санкции против России в связи с арестом Навального до конца февраля.