Во Франции ищут столетние дубы для восстановления сгоревшего шпиля Нотр-Дам

Во Франции начали поиски столетних дубов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, уничтоженного пожаром в апреле 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Для реконструкции 96-метрового шпиля в его оригинальном виде необходимо около тысячи деревьев возрастом 150-200 лет.

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Первый шпиль собора был построен в XIII веке, но из-за больших повреждений был снесен в конце XVIII века. Шпиль, который погиб при пожаре 2019 года, был добавлен в 1859 году архитектором Эженом Виолеттом Ле Дюком.

Некоторое время обсуждалось, что после пожара шпиль могут восстановить в современном стиле. Однако в итоге президент Эммануэль Макрон объявил, что шпиль восстановят в соответствии с оригинальным готическим дизайном.

Деревья должны быть прямыми, иметь диаметр 50-90 см и высоту 8-14 метров. Чтобы сохранить ценные свойства древесины, дубы нужно рубить не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, и затем сушить в течение 18 месяцев.

"В данном случае речь идет о древнем наследии лесничеств - не 20-летние дубы, а более старшие деревья, в том числе высаженные еще в лесничествах, созданных для нужд флота", - отмечает Доминика де Вильбон, руководитель Национального офиса лесничества.

Эксперты лесной отрасли говорят, что во Франции в государственных и частных лесничествах таких деревьев достаточно.

Некоторые частные владельцы лесных насаждений уже предложили пожертвовать деревья из своих плантаций.

"Для нас будет честью, если некоторые из наших деревьев используют для восстановления Нотр-Дама", - отмечает Жан-Поль Мевель, владелец 250 гектаров леса в Бретани.

Работы по непосредственному восстановлению шпиля ожидаемо начнутся только в начале 2022 года. Все предыдущее время работы были сосредоточены на том, чтобы оценить ущерб от пожара, стабилизировать конструкцию и убрать расплавленные огнем леса.