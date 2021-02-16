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Адміністрація Байдена почала з Берліном переговори про майбутнє "Північного потоку-2" - ЗМІ

Вівторок, 16 лютого 2021, 15:40

Адміністрація Джо Байдена переглядає політику США щодо газопроводу "Північний потік-2"  після відновлення цього місяця будівництва проєкту вартістю 11 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Підводний трубопровід "Північний потік-2" завершений більш ніж на 90%, залишилося прокласти більше 100 кілометрів. Будівництво відновилося 6 лютого, більш ніж через рік після того, як воно зупинилося в умовах протидії адміністрації Трампа та актів Конгресу, що передбачає санкції проти компаній та приватних осіб, які беруть участь у проєкті.

Дотепер адміністрація Байдена не вводила санкцій, передбачених законом.

Однак тепер вона розпочала переговори з Берліном щодо майбутнього газопроводу, включно з "погрозами санкціями проти компаній, які беруть участь у будівництві Північного потоку 2", заявив німецький чиновник.

Як пише газета, у адміністрації у вівторок підступає крайній термін, коли вона повинна повідомити список компаній, які можуть стати потенційною ціллю американських санкцій. США також можуть відмовитися від введення санкцій у зв'язку з національними інтересами.

За даними джерел, члени Ради національної безпеки зустрічалися, щоб обговорити газопровід, в тому числі готовність Німеччини ввести мораторій на проєкт.

Раніше голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Норберт Рьотген запропонував ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2" як альтернативу санкціям.

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Північний потік-2
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