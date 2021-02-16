Администрация Байдена начала с Берлином переговоры о будущем "Северного потока-2" - СМИ

Администрация Джо Байдена пересматривает политику США по газопроводу "Северный поток-2" после восстановления в этом месяце строительства проекта стоимостью 11 млрд долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подводный трубопровод "Северный поток-2" завершен более чем на 90%, осталось проложить чуть более 100 километров. Строительство возобновилось 6 февраля, более чем через год после того, как оно остановилось в условиях противодействия администрации Трампа и актов Конгресса, что предусматривает санкции против компаний и частных лиц, участвующих в проектах.

До сих пор администрация Байдена не вводила санкций, предусмотренных законом.

Однако теперь она начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая "угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", заявил немецкий чиновник.

Как пишет газета, у администрации во вторник подходит крайний срок, когда она должна сообщить список компаний, которые могут стать потенциальной целью американских санкций. США также могут отказаться от введения санкций в связи с национальными интересами.

По данным источников, члены Совета национальной безопасности встречались, чтобы обсудить газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.

Ранее председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Рьотген предложил ввести мораторий на строительство "Северного потока-2" в качестве альтернативы санкциям.