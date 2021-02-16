У Польщі переглянуть проєкт про новий податок для медіа після протестів

У керівній партії Польщі заявили, що перепишуть пропозицію, яка передбачає оподаткування реклами в ЗМІ після критики з боку медіакомпаній, опозиції та власного партнера по коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня кілька приватних телевізійних та радіостанцій та вебпорталів у Польщі припинили випуск новин на знак протесту проти податку, який, на їхню думку, загрожує незалежності галузі та різноманітності її поглядів.

Критики кажуть, що Польща наслідує приклад центральноєвропейського союзника Угорщини, намагаючись посилити контроль над ЗМІ. Значна частина незалежних ЗМІ фінансується за рахунок реклами або передплати.

Уряд заявляє, що податок необхідний для сприяння залученню коштів на охорону здоров'я та культуру, які сильно постраждали від пандемії коронавірусу, а також для націлювання на інтернет-гігантів за кордоном, які заробляють на рекламі в країні.

Представники бізнесу можуть подавати свої думки з приводу проєкту до кінця дня.

"Після цих консультацій ми підготуємо новий законопроєкт, який визнає ці занепокоєння, а потім представимо його для наступних кроків (законодавчого) процесу", - сказав прессекретар уряду Пьотр Мюллер.

У вівторок низка основних опозиційних угруповань Польщі зібралися, щоб підписати декларацію, яка засуджує податок.

Молодший партнер партії "Право і справедливість" по коаліції також заявив, що не може підтримати поточний проєкт податку, зокрема через вплив, який він матиме на бізнес.

Детальніше про це читайте у статті: Податок на свободу слова: чому польські медіа оголосили масштабний страйк